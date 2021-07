Nuova vita per Ignazio Abate: torna al Milan

L’ex terzino, Ignazio Abate, torna al Milan. Lo farà da allenatore delle giovanili. L’ex calciatore è pronto dunque a riabbracciare il mondo rossonero

Ignazio Abate torna al Milan. L’ex terzino, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, sarà ancora rossonero: il classe 1986 varcherà i cancelli di Milanello per intraprendere una nuova carriera, quella di allenatore.

Come riporta Nicolò Schira, Abate entrerà a far parte dei tecnici delle giovanili, guidando la formazione Under 16. Ignazio, dunque, seguirà le orme, del padre Beniamino, anche lui tecnico del Milan.