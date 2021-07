Coutinho, futuro tutto da scrivere: dalla Premier all’ipotesi Milan

I rossoneri sfogliano la margherita per il nuovo trequartista. Mundo Deportivo riporta che l’agente del 29enne lo abbia proposto ai rossoneri.

Il Milan è ormai immerso nella ricerca del trequartista per sostituire Hakan Calhanoglu, accasatosi al Milan dopo aver deciso di non rinnovare con il Diavolo. I nomi che vengono fatti sono numerosi: dall’austriaco Sabitzer, in scadenza nel 2022, al ‘veronese’ Zaccagni, passando per la suggestione Ziyech dal Chelsea. Un’altra che i rossoneri starebbero valutando è poi James Rodriguez, in uscita dall’Everton e proposto da Jorge Mendes.

Mundo Deportivo rincara la dose facendo nuovamente il nome di un altro fuoriclasse, da diversi giorni in orbita Milan, come spiegato da Tuttosport. Con l’arrivo a Barcellona di Memphis Depay, lo spazio per il brasiliano si è molto ridotto e l’eventualità del trasferimento sta prendendo piede. Il suo agente Kia Joorabchian sta proponendo il suo assistito a diversi club e fra questi ci sono anche i rossoneri. Ovviamente stiamo parlando del blaugrana Philippe Coutinho, sempre più lontano dai progetti del Barcellona.

Il Barcellona vuole piazzare Coutinho

Il quotidiano inglese ‘The Sun’ ha sottolineato che il desiderio di Coutinho sarebbe quello di tornare al Liverpool, squadra nella quale l’ex nerazzurro ha dato il meglio di sé. Il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp, non sarebbe però interessato a recuperare il suo ex giocatore e l’ipotesi è quindi difficile. Una destinazione alternativa sempre in Inghilterra potrebbe essere il Leicester.

In attesa di novità dal mercato, Coutinho è in vacanza in Brasile con la sua famiglia e si sta allenando per recuperare dal problema al ginocchio che lo ha limitato nella passata stagione. Il Milan, fra i tanti profili per il post Calhanoglu, valuta anche quello del 29enne di Rio de Janeiro.