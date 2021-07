Coutinho al Milan: l’arma dei rossoneri

Il sistema fiscale potrebbe dare una mano al Milan per l’acquisto di Philippe Coutinho. Il trequartista brasiliano è stato offerto ai rossoneri ma anche ad altre squadre

E’ Marca questa volta a confermare la possibilità di un approdo di Philippe Coutinho al Milan. Il brasiliano è uno dei tanti profili importanti ad essere stato accostato ai rossoneri in questi ultimi giorni. Il Diavolo, come è noto, è alla ricerca di un grande numero dieci, che possa dare entusiasmo ai tifosi e una grande mano alla squadra di Stefano Pioli, dopo la partenza di Hakan Calhanoglu, che si è accasato all’Inter.

Philippe Coutinho, dopo una stagione complicata (non ha mai giocato nel 2021 per infortunio), è alla ricerca di un rilancio e il Milan potrebbe davvero essere la giusta soluzione. Il brasiliano, che lo scorso 12 giugno ha compiuto 29 anni, è consapevole del fatto che al Barcellona non c’è più spazio, soprattutto dopo gli ultimi arrivi di Depay e Aguero.

Non solo Milan

Come sottolinea Marca, il calciatore ex Liverpool, sarebbe stato offerto a diverse squadre, tra cui il club rossonero, che avrebbe un vantaggio rispetto alla concorrenza: il sistema fiscale darebbe, infatti, un’importante mano per garantire lo stipendio al brasiliano, che risulta ad oggi il più grande ostacolo.

Cercasi trequartista

Non solo Coutinho. Tanti i nomi accostati al Milan in questi giorni, oltre al brasiliano attenzione anche alla suggestione James Rodriguez. La notizia non trova conferme in Italia ma in Sudamerica sono più che convinti che l’affare sia in via di definizione e non può dunque essere sottovalutata. Occhi puntati, poi, anche su Marcelo Sabitzer: l’austriaco può essere davvero un’occasione di mercato avendo un contratto in scadenza nel 2022. Il Lipsia sarebbe pronto a liberarlo per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Non ci resta che aspettare per capire quale sarà il nuovo dieci del Milan, senza dimenticarci della pista Ziyech che può decollare in ogni momento.