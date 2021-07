Kjaer in semifinale: esulta il popolo rossonero

Vince la Danimarca di Simon Kjaer, che vola in semifinale. Dopo il successo dell’Italia, i tifosi rossoneri esultano anche per la semifinale conquistata dal capitano

Sabato di calcio internazionale con i match di Euro 2020. Ieri tutti davanti alla tv a far il tifo per la Nazionale italiana di Roberto Mancini. Gli azzurri ci hanno fatto gioire con il successo al Belgio. Oggi i rossoneri erano a sostenere capitano Simon Kjaer. Il centrale danese, come l’Italia, giocherà le semifinali della competizione.

L’ex Atalanta è stato ancora una volta protagonista di un match di altissimo livello, con la fascia al braccio. La vittoria, contro la Repubblica Ceca, è arrivata grazie alle reti di Delaney e Dolberg. A niente è servito il gol del definitivo 1-2 di Patrick Schick. Stasera sarà la volta di Ucraina-Inghilterra. Altro match speciale per i tifosi del Milan, che sosterranno i gialloblu di Shevchenko e Tassotti.

Osservati speciali

Tornando al match, che ha visto Simon Kjaer protagonista, va sottolineata l’ennesima prova di livello di Damsgaard, che in questi giorni, è finito nel mirino dei rossoneri, al pari di Schick. Per entrambi, però, il prezzo è volato alle stelle. Per l’ex bomber della Roma servono più di 40 milioni di euro. Una cifra simile chiederebbe il presidente della Sampdoria, Ferrero, per lasciare l’esterno