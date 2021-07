Donnarumma, un tifoso gli allunga 20 euro: il portiere sorride

Ieri è andato in scena un siparietto tra un tifoso italiano e Gianluigi Donnarumma prima dell’inizio di Belgio-Italia.

Un grande Europeo tra i pali dell’Italia, ma allo stesso tempo l’enorme dispiacere dato ai tifosi del Milan. Periodo particolare per Gianluigi Donnarumma, che si sta confermando uno dei migliori portieri a livello internazionale.

L’ex rossonero però ha fatto discutere con l’addio al Milan a parametro zero. Gigio ha scelto di rifiutare la proposta contrattuale del club rossonero, chiedendo cifre molto più alte ed imbeccato dall’agente Mino Raiola. La sua vecchia società ha subito ripiegato su Mike Maignan, ma di certo resta la delusione a livello umano.

In tal senso c’è da segnalare uno sfottò nei confronti di Donnarumma avvenuto ieri, a margine del match Belgio-Italia. Durante il riscaldamento all’Allianz Arena, un tifoso italiano posizionato alle spalle della sua porta, gli ha sventolato una banconota da 20 euro in maniera sarcastica, con tanto di foto ad immortalare il tutto.

Tale gesto riporta alla mente i soldi finti lanciati in campo a Donnarumma durante gli Europei Under-21 del 2017, quando sembrava che il portiere volesse già lasciare il Milan rifiutando il rinnovo. All’epoca arrivò poi l’accordo per prolungare, ma l’appellativo di “Dollarumma” è diventato iconico e tornato di moda in questi giorni.

Lo sfottò del tifoso di ieri, che ha già fatto il giro dei social, sembra essere stato preso con simpatia dallo stesso portiere. Nella foto pubblicata si nota Donnarumma sorridere al gesto della banconota. Fortunatamente Gigio non si è lasciato condizionare per il bene della Nazionale.