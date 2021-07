Tadic al Milan, c’è l’offerta: stipendio raddoppiato

Il Milan fa sul serio per il trequartista serbo. Ha già avanzato un’offerta molto allettante dal punto di vista economico. Manca l’accordo tra i club

Maldini e Massara sono molto impegnati sul fronte acquisti. I due dirigenti rossoneri sono alla ricerca di validi giocatori da regalare a Stefano Pioli per rinforzare la sua rosa. Di prima necessità è l’acquisto di un nuovo trequartista; un profilo all’altezza di sostituire Hakan Calhanoglu, ormai passato alla rivale Inter. In realtà, pare che il Milan voglia trovare un giocatore con qualità e tecnica superiori a quelle del centrocampista turco, una mossa per aumentare il tasso tecnico della squadra in maniera decisa.

I profili che la dirigenza rossonera sta seguendo per trovare il nuovo fantasista rossonero sono diversi. Da James Rodriguez, a Philippe Coutinho. Tutti nomi di prim’ordine. E questi non sono gli unici, perchè il Milan nelle ultime ore è piombato forte su un giocatore che potrebbe rappresentare il perfetto innesto offensivo per la rosa di Pioli. Si tratta di Dusan Tadic, il classe ‘88 in forza all’Ajax e che è conosciuto per le ottime caratteristiche tecnico-tattiche.

Il Milan pare voglia fare sul serio per lui. Parliamo di un giocatore molto duttile, in grado di ricoprire le tre zone della trequarti, dal centro alle fasce. Come dicevamo, il club rossonero ha la concreta intenzione di ingaggiarlo ed infatti ha già presentato un’offerta al giocatore.

Milan, offerto triennale a Tadic ad uno stipendio raddoppiato

Tuttomercatoweb, noto sito sportivo italiano, ha da pochi minuti lanciato una rilevante indiscrezione. Il Milan avrebbe già concretamente fatto un passo verso Dusan Tadic, offrendogli un contratto triennale a 9 milioni di euro lordi, a stagione. Una cifra che significherebbe per il serbo il raddoppiamento del suo attuale ingaggio all’Ajax (3 milioni a stagione).

Insomma, il Milan fa sul serio per Tadic, che adesso si trova davanti ad un bivio. Accettare la proposta dei rossoneri, o continuare e terminare la sua carriera nel club del suo cuore, l’Ajax. C’è da dire che Maldini e Massara non hanno ancora avuto contatti concreti, ovvero aperto una trattativa con il club olandese. Ma l’offerta del Milan farà certamente gola al centrocampista serbo. Paolo Maldini è molto affascinato dalle sue doti e qualità e molto probabilmente farà di tutto per portarlo tra le fila rossonere.

Il suo contratto con l’Ajax scadrà nel 2023. Prossima settimana potrebbero esserci importanti risvolti.