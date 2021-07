Ex Milan – Nuova squadra per Balotelli: ripartirà dalla Turchia

Mario Balotelli dopo la fine del suo rapporto con il Monza dovrebbe volare in Turchia ed iniziare una nuova avventura.

Dal sogno di giocare di nuovo con la Nazionale italiana al trasferimento in un campionato non proprio d’élite. La parabola discendente di Mario Balotelli prosegue, dopo gli ultimi anni in cui non è più tornato a far parlare di sé in senso positivo sul campo.

Lontani i fasti del Balotelli di Inter, Manchester City o Milan, quando giocava da fuoriclasse nonostante il solito carattere forte e senza compromessi. Super Mario ha terminato la sua esperienza al Monza, in Serie B, e ripartirà da lidi molto più lontani.

Come riportato da Nicolò Schira, Balotelli domani volerà in Turchia. Ad accoglierlo c’è un contratto con l’Adana Demispor. Non certo uno dei club più prestigiosi del paese mediorientale, ma una nuova opportunità per tornare a far parlare di sé.

Mario #Balotelli will land in 🇹🇷 tomorrow. #AdanaDemirspor are confident to sign the italian striker. The deal is almost done. #transfers https://t.co/ybavWtKSkA — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 6, 2021

Balotelli dovrebbe trovare, sempre con l’ausilio dell’agente Mino Raiola, l’accordo con il Demispor entro la giornata di domani. Poi arriverà il momento delle visite mediche di rito e delle firme sul contratto. La stella della squadra turca è il neo acquisto Belhanda, ex fantasista del Nizza e della Dinamo Kiev. Ma c’è anche l’ex Napoli Gokhan Inler, capitano della squadra.

Per Mario si tratta della nona squadra diversa della propria carriera. La Turchia invece diventerà, se tutto andrà come previsto, il quarto campionato in cui Balo giocherà dopo aver calcato i campi di Italia, Inghilterra e Francia.