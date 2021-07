Milan, un altro colpo a centrocampo: “Pronto a scommetterci, sarà rossonero”

Il Milan si prepara a mettere a segno un altro colpo. Carlo Pellegatti non ha alcun dubbio: “Bakayoko sarà rossonero”. Ecco le parole del giornalista che parla anche di Conti

Sarà Bakayoko il quarto centrocampista del Milan, che andrà a completare il poker di mediani richiesti da Stefano Pioli. Ad ammetterlo è Carlo Pellegatti.

Il noto giornalista si sbilancia – e nel suo consueto appuntamento sul suo canale YouTube – spiega il motivo che lo porta a pensare che alla fine, il centrocampista farà ritorno a San Siro: “Vi do una mia sensazione, mi sbilancio, – ammette Pellegatti -, vedrete che al Milan, alla fine, arriverà Bakayoko, perché piace alla proprietà da morire e piace anche ai dirigenti. Sarà rossonero, non so come e quando, ma se dovessi scommettere vi direi questo. Non credo che arriveranno offerte importanti per lui dopo la stagione al Napoli e il Milan lo aspetta. Lo vogliono tutti”.

Carlo Pellegatti ha parlato anche del futuro di Andrea Conti, non escludendo una sua permanenza in rossonero: “Il Milan potrebbe far nascere un’idea sugli esterni. Secondo me i rossoneri esamineranno con attenzione la situazione Andrea Conti, come alternativa a Calabria, si giocherà delle possibilità in queste amichevoli estive”.