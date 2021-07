Olzer nell’affare Tonali: oggi le visite col Brescia

Il giovane trequartista passa alle Rondinelle nell’affare che ha riportato Tonali in rossonero. Il Milan ha ottenuto la recompra.

Dopo settimane di trattative Milan e Brescia hanno trovato l’accordo. Secondo quando riferisce il sito di Sky Sport. Il trequartista classe 2001 Giacomo Olzer, inserito come contropartita tecnica nell’affare che sta portando Tonali in rossonero, è pronto passare a titolo definitivo al Brescia. Maldini ha proposto il giovane talento rossonero per facilitare l’operazione con le Rondinelle, proposta che il Brescia ha gradito.

Il Milan ha comunque ottenuto il diritto di recompra per il giovane ragazzo che oggi sosterrà le visite mediche di rito prima di poter firmare il contratto con il club di Massimo Cellino. Si chiude quindi la telenovela. I rossoneri riportano Tonali a Milano a cifre più basse rispetto a quelle pattuite dodici mesi fa. In cambio il Brescia si assicura il 20enne Olzer.