Tonali al Milan, il calciatore ha lasciato la sede

Il centrocampista è arrivato a Casa Milan per apporre la firma sul contratto. Ecco le cifre definitive dell’operazione.

Nonostante le diverse problematiche incontrate negli ultimi giorni, alla fine il tutto si è risolto con una fumata bianca. E’ fatta per il riscatto di Tonali da parte del Milan. La volontà dei rossoneri è sempre stata quella di trattenere il centrocampista, anche se col Brescia non è stato facile trovare immediatamente l’accordo. Si è dimostrato decisivo l’arrivo di Gordon Singer per definire quest’operazione. Al termine di una riunione terminato dopo pranzo. Come riportato da Calciomercato.com Tonali è appena arrivato a Casa Milan per apporre la firma sul contratto, che lo legherò al club rossonero fino al 2025.

Le cifre

Al Brescia verrà versato un corrispettivo di 6,9 milioni di euro più 3 di bonus. All’interno dell’operazione anche il giovane Olzer che farà il percorso inverso e si accaserà alle rondinelle. E’ stato scelto lui come contropartita tecnica per facilitare l’affare. Soldi che si vanno ad aggiungere a 10 milioni versati dal Diavolo la passata stagione per il prestito oneroso.

Le firme stanno per arrivare, ma da quanto risulta l’operazione è ormai conclusa e Tonali sarà al 100% un calciatore rossonero nella prossima stagione. Il giocatore è arrivato anche ad abbassare le sue pretese economiche pur di togliere un ostacolo alla trattativa e facilitare il suo ritorno in rossonero. Il 21 enne voleva a tutti costi rimanere a Milano e il suo gesto non è passato inosservato.

Aggiornamento 19.00

Sandro Tonali ha lasciato ormai da un po’ Casa Milan. Il centrocampista ha firmato in queste ore il contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi quattro anni. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve. Intanto domani Tonali sarà con i compagni a Milanello per cominciare a prepararsi in vista della prossima stagione.