Calciomercato Milan, fatta per il rinnovo di Calabria

E’ fatta per il rinnovo di Davide Calabria. Il terzino è pronto a legarsi al Milan per altre quattro stagioni. La firma dovrebbe arrivare nelle prossime ore

Davide Calabria, con ogni probabilità, sarà il primo calciatore, con contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2022, a rinnovare. Il terzino scuola Milan si è guadagnato il prolungamento a cifre praticamente doppie con una stagione super.

Il calciatore, già presente a Milanello, in vista dell’inizio della stagione, è pronto a siglare un contratto di quattro stagione. L’incontro per la firma – come Carlo Pellegatti, sul proprio canale YouTube – è davvero vicina. Calabria dovrebbe così firmare un contratto di poco superiore ai 2 milioni di euro.

Attese per altre firme

Sono giorni caldi dunque in casa Milan, dove si è in attesa anche della firma di Sandro Tonali, (dovrebbe arrivare in giornata), dopo l’accordo raggiunto nei giorni scorsi. Tutto fatto con il Brescia, che dopo aver incassato dieci milioni di euro la scorsa estate ne riceverà altri 7 più altri 3 possibili di bonus. Alle Rondinelle andrà anche il cartellino del giovane Giacomo Olzer, ma il Milan avrà un diritto di ricompra.

Preoccupazione per Kessie

Attesa anche per il prolungamento per Franck Kessie. L’ivoriano è quello che più preoccupa i tifosi del Milan: stamani sono arrivate novità legate al centrocampista, con i rossoneri che sarebbero pronti a spingersi oltre i 5 milioni di euro netti a stagione per avvicinarsi alla richiesta di 6 dell’entourage del calciatore. Il desiderio del Milan è di chiudere entro l’inizio della stagione.

Non dovrebbero esserci problemi, invece, per Simon Kjaer, pronto a rinnovare una volta tornato dalle meritate vacanze post Europei. Tutta da decifrare, infine, la situazione legata ad Alessio Romagnoli, per il quale, al momento, non ci sono in programma meeting con il suo agente.