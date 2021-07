Ibrahimovic oggi a Milanello: fissato obiettivo per il ritorno in campo

Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare a Milanello e iniziare il programma di recupero dall’infortunio al ginocchio. Lo svedese si è fissato un obiettivo

Una vera tegola quella rimediata da Zlatan Ibrahimovic sul finire della scorsa stagione. L’attaccante svedese, alla fine, ha dovuto operare il ginocchio sinistro infortunato e si è messo subito a lavoro per smaltire il programma di recupero. Ci vorrà qualche mese prima di vedere Ibra in campo, e non è un caso che il Milan stia cercando rinforzi proprio in attacco, considerando Giroud il primo possibile colpo di mercato del reparto.

Domani avrà inizio il ritiro rossonero di pre-campionato e ovviamente Zlatan Ibrahimovic sarà presente; non ad allenarsi con i compagni ma a continuare, sotto l’occhio attento dello staff del Milan, il suo programma di recupero. Lo fa sapere il quotidiano la Gazzetta dello Sport, che afferma che Ibra ha un obiettivo riguardo alla tempistica del suo ritorno in campo. La prima gara di campionato la salterà quasi certamente, ma vuole esserci per fine agosto. Alla fine, però, saranno le condizioni del suo ginocchio a dettare i tempi di recupero. È necessaria cautela per evitare brutte ricadute.

Da Tuttosport apprendiamo invece che l’attaccante svedese sarà oggi a Milanello, un giorno prima rispetto al resto dei compagni e al giorno effettivo dell’inizio del raduno. Zlatan ha bisogno di più tempo per organizzare al meglio quello che sarà il percorso di riabilitazione per tornare a giocare al più presto.