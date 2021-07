Calciomercato Milan, colpo dal Paraguay: affare in chiusura

Il Milan sta per assicurarsi uno dei giovani talenti più interessanti presenti adesso in Paraguay. L’operazione verrà conclusa a breve.

Il Milan è concentrato sulla campagna acquisti riguardante la Prima Squadra, ma lavora anche per il settore giovanile. L’obiettivo è quello di avere un vivaio di talenti dal quale tirare fuori i campioni del futuro.

Gli osservatori rossoneri lavorano intensamente per cercare giovani con il potenziale per diventare ottimi giocatori. Il capo-scout Geoffrey Moncada e i suoi collaboratori guardano tantissimi ragazzi di molti campionati. Bisogna attendersi qualche colpo a sorpresa in queste settimane di calciomercato.

Hugo Cuenca nuovo acquisto del Milan?

Dal Paraguay il giornalista Juan Coronel ha rivelato che Hugo Cuenca sarà un nuovo giocatore del Milan. Si tratta di un centrocampista di 16 anni che milita nel Deportivo Capiatà.

Si stanno cercando di completare le pratiche per la cittadinanza spagnola al fine di velocizzare il trasferimento del ragazzo in Italia. Il Milan nell’operazione garantisce al Deportivo Capiatà anche il 10% di una eventuale futura rivendita.

Cuenca ha fatto parte della nazionale del Paraguay che ha concluso al terzo posto il Sudamericano Under 15 del 2019. È ritenuto uno dei giovani talenti più interessanti in patria.

Già due anni fa il centrocampista sudamericano aveva sostenuto un provino con il Milan. Andò bene, ma solo adesso che ha raggiungo i 16 anni può essere tesserato. È un giocatore molto dinamico e versatile. Può giocare sia da mezzala che da trequartista, sa svolgere bene entrambe le fasi e possiede un ottimo piede sinistro. Ha facilità di corsa e non si tira indietro quando c’è da lottare. Ben messo fisicamente, è alto circa 1,83 metri, ha mostrato già dai settori giovanili spiccata personalità nonostante la giovanissima età.