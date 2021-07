Milan-Tadic, il serbo allo scoperto: le sue dichiarazioni

Arrivano le parole di Dusan Tadic, che chiudono definitivamente la porta al Milan. Il calciatore si è detto felice di giocare nell’Ajax, club dei suoi sogni

“Gioco nel club dei miei sogni“. Sono queste le parole di Dusan Tadic, riportate da Mike Verweij, giornalista Telesport e Telegraaf,

che sembrano spazzare via definitivamente le voci di calciomercato, che vogliono il Milan sulle sue tracce.

Il calciatore classe 1988 – accostato ai rossoneri negli ultimi giorni, come possibile post Calhanoglu – ha dunque giurato amore all’Ajax. La breve dichiarazione, ma molto significativa, di Tadic arriva dopo le parole di Overmars, che nelle scorse ore aveva dichiarato che il calciatore non era considerato in vendita, essendo ritenuto troppo importante per lo scacchiere tattico degli olandesi.

Salvo ulteriori colpi di scena, dunque, si può mettere la parola fine sulla trattativa Tadic. Il Milan, con Maldini e Massara, è chiamato a guardare altrove per regalare a Stefano Pioli, il prima possibile, un nuovo trequartista.

Dusan #Tadic laat weten dat hij bij #Ajax blijft ondanks serieuze interesse AC Milan. ,,Ik speel bij mijn droomclub.” #quiaja — Mike Verweij (@MikeVerweij) July 6, 2021

Leggi anche:

Tutti i nomi sul tavolo

I profili sul taccuino dei rossoneri sono davvero tanti. In questi giorni le idee più suggestive portano a Coutinho, Isco e James Rodriguez. Grandissimi giocatori, dal recente passato importante, ma che stanno vivendo la fase calante della loro carriera. Al Milan sarebbero pronti a rilanciarsi? La dirigenza riflette, cercando di capire se può davvero essere uno di loro il profilo giusto.

Ma attenzione, però, ad altre piste, come quella che porta Sabitzer del Lipsia o Ziyech del Chelsea: calciatori con nomi meno altisonanti ma forse più funzionali all’idea di calcio di Stefano Pioli. I prossimi saranno giorni caldi ma Maldini e Massara hanno intenzione di prendersi tutto il tempo a disposizione per non sbagliare la scelta del numero 10.