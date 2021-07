Repubblica – Milan, individuato il trequartista ideale: è un affare!

Secondo il quotidiano nazionale, il Milan avrebbe le idee chiare per il nome del nuovo numero 10, un fantasista di livello.

Continua la caccia da parte della dirigenza Milan ad un nuovo numero 10. I rossoneri hanno estremo bisogno, nel più breve tempo possibile, di rimpiazzare Hakan Calhanoglu. Il turco è reduce dall’enorme tradimento a costo zero, ovvero il trasferimento all’Inter dopo la scadenza con i rossoneri.

Il Milan non deve per forza trovare un calciatore con le stesse identiche caratteristiche di Calhanoglu. Basterebbe reperire un centrocampista abile a giostrare tra le linee, con ottima tecnica di base ed una buona esperienza a livello internazionale, in vista della prossima Champions League.

Tra i tanti nomi fuoriusciti, tra indiscrezioni veritiere e fake news varie, ce n’è uno che rappresenta la primissima scelta per il Milan. Un elemento che non solo sta dimostrando tutto il suo valore a livello europeo, ma è anche ingaggiabile a costi accessibili.

Leggi anche:

Milan, Sabitzer in pole come nuovo numero 10

Oggi il quotidiano nazionale La Repubblica ha parlato con convinzione di Marcel Sabitzer come trequartista ideale e più idoneo per rinforzare la rosa del Milan. Spiegandone ovviamente anche i motivi, visto come si sia esposto in tal senso.

I rossoneri hanno indicato Sabitzer come l’obiettivo numero uno per sostituire Calhanoglu. Qualità e caratteristiche ideali quelle dell’austriaco, che sa giocare a tutto campo, si sa inserire senza palla ma anche quella tecnica di base adatta per scatenare le punte.

L’esperienza al Lipsia lo ha migliorato in maniera a dir poco evidente: il classe ’94 oggi è uno dei centrocampisti europei più completi in circolazione, come dimostrato anche con la sua Austria durante Euro 2020, a suon di prove molto convincenti.

Troppo bello per essere vero? Forse, ma la sua situazione contrattuale aiuta il Milan. Sabitzer andrà in scadenza nel 2022 e difficilmente rinnoverà con il Lipsia. I tedeschi dunque sono disposti a cederlo al miglior offerente, anche a proposte inferiori ai 20 milioni di euro.

L’unico ostacolo è la folta concorrenza: club di Premier League, Bundesliga e qualche società anche italiana (Roma e Napoli in primis) si stanno muovendo per valutare il colpaccio. Ma una cosa è certa, il Milan ci proverà e considererà Sabitzer un colpo ideale per tutta la sessione estiva.