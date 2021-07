Milan, Sabitzer può restare in Germania: pronta l’offerta

Il Milan è sulle tracce del trequartista austriaco, ma dalla Bundesliga si è acceso l’interesse di una big. Sarà sfida di mercato con i rossoneri?

Il Milan ha messo nel suo mirino un valido trequartista che milita tra le fila del Lipsia. Parliamo di Marcel Sabitzer, il classe 1994 che ha confermato le sue ottime doti ad Euro2020 con l’Austria. Potrebbe rappresentare il sostituto ideale di Hakan Calhanoglu. Sabitzer, oltre ad avere un bel bagaglio d’esperienza, ha buona tecnica e una spiccata leadership. Non a caso ha indossato la fascia di capitano del Lipsia sino alla scorsa stagione.

Come vi abbiamo raccontato qualche minuto fa, Tuttosport ha confermato che il Milan ha fatto un sondaggio per il giocatore. Il 27enne trequartista ha un contratto in scadenza a giugno 2022, motivo per il quale potrà essere acquistato a prezzo di saldo. Se Marcel vale, secondo Transfermarkt, 42 milioni di euro, il Lipsia è pronto a cederlo per una cifra tra i 17 e i 20 milioni.

Il Milan ad oggi non è pronto a spendere una tale cifra, ma aspetta le cessioni di Hauge e Pobega per far cassa e reinvestire. Sabitzer è certamente uno dei profili di trequartisti più monitorati da Maldini e Massara, ma dietro l’angolo è presente una minaccia: la concorrenza di una big di Bundesliga.

Leggi anche:

Borussia Dortmund pronto a puntare su Sabitzer

Il quotidiano sportivo tedesco Sport Bild fa sapere che anche il Borussia Dortmund è sulle tracce di Marcel Sabitzer. Il club tedesco, che sta operando un buon mercato in uscita, ha adesso bisogno di rinforzi e vorrebbe pescare dalla rivale del Lipsia i profili giusti.

Il trequartista austriaco è un sorvegliato speciale del BVB da parecchio tempo, e la possibilità di acquisirlo ad un prezzo scontato fomenta le volontà del club tedesco e del suo allenatore Marco Rose. Il Borussia Dortmund, secondo la medesima fonte, è interessato anche ad un altro giocatore del RB Lipsia, ovvero al terzino sinistro Marcel Hastenberg, classe 1991.

Insomma, il BVB è pronto al doppio colpo. Per quanto riguarda Sabitzer, nonostante la clausola rescissoria da 50 milioni di euro, il Lipsia lo lascerebbe partire per 20 milioni. Chissà se il giocatore preferisce rimanere in Bundesliga o cambiare completamente campionato e magari approdare in Serie A. Attendiamo aggiornamenti sulla questione.