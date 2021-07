Milan, avanti tutta per Kessie: Maldini alza ancora l’offerta

Il Milan vuole fare un ulteriore sforzo economico per il rinnovo di Kessie. Maldini e Massara preparano una nuova proposta per l’agente.

Per il Milan è fondamentale rinnovare il contratto di Franck Kessie. Il club non si può permettere di perdere un elemento cardine della squadra, soprattutto dopo aver già perso Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu.

Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono fare tutto il possibile per arrivare a un accordo. Le parti finora sono un po’ distanti sull’ingaggio, però da via Aldo Rossi trapela fiducia nel riuscire a trovare l’intesa economica.

Kessie, il Milan incontrerà l’agente: nuova proposta pronta

Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che il Milan ha deciso di alzare l’offerta a Kessie. Ci sono squadre della Premier League, ma non solo, che si stanno facendo avanti e pertanto è necessario giocare al rialzo per cercare di blindare il giocatore.

Nelle ultime ore ci sono state importanti riflessioni tra i vertici della dirigenza rossonera e la proprietà Elliott. La prima proposta è stata da circa 4 milioni di euro netti a stagione, quasi un raddoppio dell’attuale stipendio (2,2 milioni annui). Ora il Milan vuole avvicinarsi di più alla richiesta da 6 milioni avanzata dal centrocampista tramite il suo agente George Atangana. Si punta a firmare un nuovo contratto di almeno tre anni.

Di recente il procuratore di Kessie ha fatto sapere una cosa importante: «Ci vuole un colpo di Stato per mandare via il Presidente dal Milan». Parole che fanno essere ottimisti sia i dirigenti che i tifosi in merito al rinnovo. Atangana è in Italia e a breve dovrebbe esserci un altro incontro per discutere del futuro di Franck.

La nuova offerta del Milan dovrà essere di almeno 5 milioni, magari inserendo anche qualche bonus. Il nuovo appuntamento non deve tardare, è nell’interesse della società rossonera riuscire a chiudere la pratica quanto prima. Maldini e Massara devono accelerare la trattativa. Kessie va tenuto.