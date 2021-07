Dalla Spagna: “Milan disposto a pagare 20 milioni al Real Madrid”

Todfichajes non ha dubbi e inserisce i rossoneri nella corsa al trequartista. Il Diavolo sarebbe pronto a mettere sul piatto i 20 milioni richiesti.

Arrivano conferme riguardo l’interesse del Milan per un centrocampista. I rossoneri stanno vagliando con attenzioni tutte le ipotesi, concentrandosi molto sulla questione trequartista. Il club di via Aldo Rossi è infatti alla ricerca di un fantasista da regalare a Pioli, in grado di garantire qualità e di sostituire Hakan Calhanoglu. Dalla Spagna ci sono novità proprio in questo senso.

Todofichajes si dedica alle operazioni in uscita del club madrileno e fa il punto sulle possibili cessioni dei Blancos. Non c’è ancora una vera e propria trattativa, ma gli interessamenti sono tanti. Uno di questi riguarda le attenzioni che il Milan starebbe riservando a un altro trequartista delle Merengues. Approfittando degli stretti rapporti, consolidatosi per la trattativa Brahim Diaz, ci sarebbe la possibilità di portare in rossonero un altro fantasista spagnolo. Questo decisamente più affermato: si tratta di Isco Alarcòn.

Il Milan pronto a spendere 20 milioni

Il portale spagnolo assicura per per il 29enne è già stato fissato un prezzo di mercato: 20 milioni di euro. Questa sarebbe quindi la cifra che il diavolo sarebbe disposto a mettere sul piatto per l’ex Malaga. Con il giocatore in scadenza il prossimo anno, l’unica opzione è il trasferimento a titolo definitivo: non sarebbe infatti possibile, per questioni contrattuali, attuare la formula del prestito.

I due club stanno lavorando a una possibile soluzione. Da quanto emerge sembra chiaro che il Isco non proseguirà la sua avventura al Real, guidato da Carlo Ancelotti, e farebbe di tutto per trovare una soluzione che possa permettergli di tornare a giocare con continuità. Il Milan potrebbe garantirgli sicuramente maggior spazio, e il fuoriclasse potrebbe quindi giocare la Champions League da protagonista. Il Diavolo valuta il suo profilo, così come altri simili nel ruolo, tra cui figurano Ilicic, James Rodriguez, Philppe Coutinho e Dusan Tadic.