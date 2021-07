Milan, caccia al trequartista: da Isco a Coutinho, tutte le opzioni al vaglio

Il Milan è a caccia di un nuovo numero 10, un trequartista che faccia la differenza e faccia scordare Calhanoglu. Tante idee per il club rossonero.

Il Milan è vicino a confermare Brahim Diaz con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto, ma deve prendere anche un altro trequartista. Serve un titolare nel ruolo.

L’addio a parametro zero di Hakan Calhanoglu è una perdita economica e tecnico-tattica rilevante. La società rossonera lavora per rimpiazzare al meglio il nuovo fantasista dell’Inter. Ci sono tanti profili valutati da Paolo Maldini e Frederic Massara. Alcuni affascinano particolarmente, ma è devono esserci le condizioni economiche per effettuare l’operazione.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, quale trequartista arriverà?

Oggi il quotidiano Tuttosport fa il punto sui diversi trequartisti che sono stati accostati al Milan in questo periodo.