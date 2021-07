Sky – Pre-accordo smentito: il Milan è in vantaggio per l’attaccante

Secondo Sky Sport, il Milan è in vantaggio sulla concorrenza tutta italiana per assicurarsi l’attaccante brasiliano. L’indiscrezione

Il Milan segue da diverso tempo un attaccante brasiliano attualmente in forza al Santos. Paragonato a Neymar per talento e qualità offensivo, è risaputo che il club rossonero sia alla ricerca di una prima punta che possa svolgere il ruolo di vice-Ibrahimovic. Olivier Giroud è ancora il profilo in pole, ma si attende che il Chelsea lo liberi a parametro zero: unica condizione che il Milan considera per il suo acquisto.

Si è spesso detto che i rossoneri, probabilmente, vogliano puntare all’acquisto di non uno, ma ben due attaccanti: il primo con più esperienza, utile per giocare la Champions League, e il secondo più giovane da far crescere e maturare tra le fila rossonere. Riguardo alla seconda opzione, Kaio Jorge è proprio uno dei profili più seguiti dal Milan. Parliamo di un giocatore di 19 anni, ma che già si è messo in mostra per la sua assoluta classe. Nelle scorse ore, era circolata la voce di un pre-accordo già stipulato tra il calciatore brasiliano e il Napoli. Una notizia arrivata direttamente dal Brasile, ma negli ultimi minuti da Sky Sport è arrivata la smentita.

Baiocchini: “Milan avanti per Kaio Jorge”

Dagli studi di Sky Sport ha parlato Manuele Baiocchini. Il noto giornalista ha raccontato che non vi è alcun pre-accordo tra il Napoli e Kaio Jorge. Al contrario, pare che sia il Milan il club in vantaggio per l’attaccante classe 2002.

Maldini e Massara nutrono un concreto interesse per Kaio Jorge, che potrebbe liberarsi dal Santos per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, dato che il suo contratto è in scadenza nel dicembre 2021. Da valutare anche le commissioni che l’entourage del giocatore è pronto a richiedere per il suo eventuale trasferimento. Il giornalista Gianluca Di Marzio ha specificato che il Diavolo sta pensando più per gennaio 2022 a questo affare.

Oltre al Napoli, anche la Juventus segue la pista che porta al brasiliano, ma da Sky Sport sono stati abbastanza chiari. È il Milan il club in vantaggio per Kaio Jorge. Chissà se Maldini e Massara riusciranno a regalare a Pioli un attaccante di assoluta prospettiva.