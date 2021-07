Cutrone: “Potevo andare all’Inter. Ritorno al Milan? Devo sentire fiducia”

Il ricordo più bello dell’esperienza al Milan: “Scegliere tra un ricordo o un gol è difficile. Il Milan, oltre che ad essere la mia squadra del cuore, è stata anche la mia famiglia. Con i colori rossoneri sono cresciuto non solo dal lato professionale, e dunque come calciatore, ma anche come uomo. Sarò sempre grato a questa squadra per tutto ciò che mi ha dato”.

Quando viene intervistato, è impossibile non parlare di Milan con lui. Patrick Cutrone , data la sua infinita fede rossonera, è rimasto nei cuori dei tanti tifosi, e sicuramente ha provato grande dispiacere quando è stato ceduto al Wolverhampton nel 2019 . Oggi, è in cerca di una squadra nella quale rilanciarsi e ritrovare quella fiducia smarrita da tempo.

Sul provino fatto da bambino per l’Inter: “A quei tempi giocavo nel Parediense e a propormi un provino furono prima Inter e Monza e subito dopo, quasi in contemporanea arrivò il Milan. La scelta che feci fu dettata dalla passione per i colori rossoneri e dopo il provino sono stato preso e ho fatto tutta la trafila iniziando dai Pulcini sino ad arrivare al debutto in prima squadra”.

I tifosi bramano il suo ritorno come vice-Ibrahimovic. È un’utopia? “Oggi cerco una squadra che sia decisa a puntare su di me e che mi faccia giocare con continuità. In questo momento ho bisogno di avere la fiducia del mister e della società. Vestire la maglia del Milan è sempre stato bellissimo. Il futuro non mi preoccupa, l’importante è farmi trovare pronto, per questo mi sto allenando e voglio ripartire per tornare protagonista. Il mercato è appena iniziato, con il mio agente lavoriamo per trovare la soluzione migliore”.

Se tornerebbe a giocare in Italia: “Ad oggi fare nomi di squadre è prematuro. Come detto già in precedenza, oggi cerco una squadra che abbia piena fiducia in me e che mi permetta di giocare con continuità”.