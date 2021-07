Milan – Acquisto bocciato: “E’ un ex calciatore”

Isco non convince. I tifosi del Milan – intervenuti sui social – discutono dell’eventuale acquisto del fantasista spagnolo: per molti è da considerarsi un ex giocatore

E’ Isco il nome caldo per la trequarti in queste ultime ore in casa Milan. Il nome del trequartista spagnolo è stato rilanciato stamani da ‘La Gazzetta dello Sport’, trovando varie conferme nel corso della giornata. Il giocatore – come riportato – potrebbe sbarcare a Milano per una ventina di milioni di euro.

Il contratto in scadenza fra meno di un anno, il prossimo 30 giugno 2022, potrebbe favorire la trattativa con il Real Madrid, che non ha intenzione di puntare sul giocatore. Anche lo stipendio – guadagna circa 8 milioni di euro netti a stagione – non dovrebbe essere un ostacolo: la fiscalità italiana potrebbe dare certamente un’importante mano ed è probabile una riduzione dello stipendio da parte di Isco.

Leggi anche:

Piovono critiche

In queste ore, dunque, si sta tanto discutendo del giocatore spagnolo. Sui social il suo nome è subito entrato in tendenza. Per il momento l’idea di vedere Isco con la maglia del Milan non sembra entusiasmare i tifosi, che bocciano un suo eventuale acquisto. La maggior parte – intervenuti su Twitter – sottolinea come il calciatore dovrebbe ritrovare la forma migliore per tornare ad essere veramente decisivo.

Isco è un ciccione, ciònonostante sarebbe il giocatore più di talento in serie A se lo recuperassimo.

Ma se l'obiettivo è aumentare i gol dalla trequarti forse serve qualcos'altro. — AnfetaMilan (@AnfetaMilan) July 5, 2021

Isco ha segnato 3 gol in 2 anni

Mamma mia che involuzione… — Eslatan (@lisnico6) July 5, 2021

Non volete Isco (Isco) perché "non è in forma" ma volete Coutinho 🤝 — Detective Conan Edogawa (@lamelasulweb) July 5, 2021

Non sono più un grande fan di isco, ma se si rimette in forma vale comunque 5 Calhanoglu

Se in più ti arriva pure hakim — Samuele (@SamueleEsse) July 5, 2021

Isco io ho seriamente paura che possa arrivare e che sia oramai un ex calciatore… — #caganoglu #dollarumma (@ChristianTolve) July 5, 2021