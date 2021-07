James Rodriguez-Milan: l’agente arriva in città

Arrivano ancora notizie in merito al futuro di James Rodriguez al Milan. In settimana Jorge Mendes dovrebbe essere a Milano per trattare il passaggio del suo assistito in rossonero

Continuano ad arrivare con insistenza le voci che vogliono James Rodriguez ad un passo dalla maglia del Milan. I rumors dal Sudamericano non si fermano: come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, secondo diverse fonti, alcune anche importanti, provenienti dall’America Latina, il calciatore colombiano sarebbe ad un passo dall’approdo in rossonero.

Il Milan sarebbe pronto a versare nelle casse dell’Everton una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Per l’ex Bayern Monaco e Real Madrid, invece, sarebbe pronto un contratto triennale a 6 milioni di euro netti a stagione.

Notizie, che come vi abbiamo detto non hanno trovato conferme in Italia. Jorge Mendes ha proposto il calciatore al Milan ma al momento non si sarebbe andato oltre.

Dal Sudamerica, colleghi di WinSportsTv, sostengono che Mendes sarà presto a Milano, già questa settimana, per negoziare il passaggio di James Rodriguez al Milan. Nel frattempo il colombiano è arrivato oggi a Liverpool per l’inizio della stagione con l’Everton di Rafa Benitez.

🔵⚪️ James Rodríguez (29) llegó hoy para presentarse al inicio de la pretemporada del #Everton, bajo el mando de Rafa Benítez. 🚨 Me cuentan que su representante, Jorge Mendes, estará en Milán esta semana para negociar una posible llegada al #ACMilan, que quiere al colombiano. pic.twitter.com/52roCuk0ro — Pipe Sierra (@PSierraR) July 5, 2021

Leggi anche:

Conferme su Mendes

L’arrivo a Milano di Jorge Mendes è confermato anche da altri organi di informazione italiana ma piatto principale del summit dovrebbe essere Rafael Leao. L’attaccante portoghese potrebbe dire addio ai rossoneri di fronte ad un’offerta superiore ai 30 milioni di euro. Non è da escludere che il noto agenti porti nuove offerte per il suo assistito, che piace in Germania, Francia e Inghilterra.

Il viaggio a Milano di Mendes servirà chiaramente, anche, per incontrare altri club come la Juventus, con la quale discuterà del futuro di Cristiano Ronaldo.