Calciomercato Milan, dal Brasile: l’attaccante firma col Napoli

Potrebbe sfumare un’opzione tenuta in considerazione dal Milan per l’attacco. Dal Sudamerica arriva un’indiscrezione che sembra tagliare fuori il club rossonero.

Il Milan in questa finestra estiva del calciomercato vuole puntare sul solito mix tra rinforzi di esperienza e giovani, possibilmente a buon prezzo. Ci sono alcune interessanti occasioni.

Una di queste è rappresentata da Kaio Jorge, attaccante che va in scadenza di contratto a dicembre 2022. Il 19enne brasiliano è uno dei gioielli del Santos, che si ritrova a doverlo vendere dato che non vuole rinnovare. Piuttosto di perderlo a parametro zero, il club di San Paolo è disposto a cederlo a un prezzo basso.

Leggi anche:

Milan, niente Kaio Jorge? Può finire al Napoli

Kaio Jorge può lasciare il Santos per circa 10 milioni di euro. Ma bisogna anche considerare le commissioni agli agenti. Stando quanto trapelato in queste settimane, la richiesta è vicina ai 10 milioni. Tanti. E si sa che il Milan non è incline a regalare cifre del genere ai procuratori. Inoltre, va considerato lo status da extracomunitario dell’attaccante. Il club rossonero ha già occupato uno dei due posti disponibili con il riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea.

Ovviamente, non bisogna neppure dimenticare la concorrenza. Su Kaio Jorge ci sono tante squadre, qualcuna anche in Italia. Quella maggiormente interessata sembra essere il Napoli. Dal Brasile arriva anche un’indiscrezione molto importante in tal senso.

Il giornalista brasiliano Vagner Frederico sul suo profilo Twitter ha scritto quanto segue: «È sempre più chiaro che l’attaccante Kaio Jorge non rinnoverà il contratto con il Santos e lascerà il club alla fine dell’anno gratuitamente. Una fonte collegata al giocatore garantisce che lui ha già firmato un pre-contratto con il Napoli».

Stando all’indiscrezione arrivata da fonti vicine al calciatore, esisterebbe un pre-contratto tra Kaio Jorge e il Napoli. Inoltre, il trasferimento non avverrebbe in questa sessione di calciomercato ma a gennaio 2022 quando l’attaccante potrà essere tesserato a parametro zero. Gli unici soldi da corrispondere saranno quelli delle commissioni agli agenti, oltre allo stipendio.

Está cada vez mais claro que o atacante Kaio Jorge não vai renovar seu contrato com o Santos e deixará o clube no final do ano de graça. Uma fonte ligada ao jogador garante que ele já assinou um pré contrato com o Napoli, da Itália. — Vagner Frederico (@Vagnerff) July 4, 2021

Il giornalista italiano Alfredo Pedullà ha smentito l’esistenza di una firma tra Kaio Jorge e il Napoli. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno aggiornamenti sul futuro del talento sudamericano che piace anche al Milan.