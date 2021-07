Milan, offerta dalla Bundesliga per Hauge: risposta immediata dei rossoneri

L’Eintracht fa sul serio per l’attaccante norvegese e ha presentato la prima offerta. Intanto è arrivata la prima risposta dei rossoneri.

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda una trattativa in uscita del Milan. Sky Sport ha fatto il punto sul futuro dell’attaccante rossonero Jens Petter Hauge. Il norvegese, arrivato nella scorsa estate, ha fatto vedere buone cose ma ha trovato poco spazio e vorrebbe la possibilità di giocare con più continuità.

L’ex Bodo Glimt potrebbe lasciare Milano se arrivasse la giusta offerta, che il Diavolo quantifica in 15 milioni di euro. L’obiettivo è infatti quello di realizzare una plusvalenza dopo averlo acquistato per circa 5 milioni di euro. Secondo quanto riportato dall’emittente satellitare, il Milan avrebbe ricevuto un’offerta di 7-8 milioni di euro dall’Eintracht Francoforte per Hauge.

La risposta dei rossoneri

La cifra corrisponde però alla metà di quanto vorrebbero invece i rossoneri, motivo per cui Maldini e Massara avrebbero già rispedito al mittente la proposta proveniente dalla Bundesliga. Ciò non vuol dire che la trattativa possa dirsi conclusa. I due club andranno comunque avanti con i negoziati, ma sicuramente i tedeschi dovranno alzare il tiro per avvicinarsi al norvegese. Il futuro di Hauge è quindi ancora tutto da scrivere. Dopo una prima stagione tutto sommato positiva (24 presenze e 5 reti complessive) non è detto che il 21enne lasci il Milan.