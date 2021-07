Milan, è ufficiale: la Roma lo cede in Francia

Il turco è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto fissato a otto milioni e mezzo di euro. Anche una percentuale sulla rivendita per i giallorossi.

Il mercato è entrato ufficialmente nel vivo e i primi colpi vengono di conseguenza ufficializzati. Tra queste prime ufficialità è presente un giocatore che è stato spesso accostato al Milan. Fra i vari nomi che i rossoneri hanno infatti sondato negli ultimi mesi c’era anche quello dell’ala della Roma, Cengiz Under. Il classe ’97 non è stato riscattato dal Leicester dopo una stagione non del tutto convincente e i capitolini hanno dovuto trovare per lui un’altra destinazione.

Il turco è passato ai francesi del Marsiglia in prestito, con l’obbligo di riscatto che si sbloccherà al raggiungimento di determinate condizioni e sarà di 8,4 milioni di euro. I giallorossi si sono assicurati anche il 20% sulla futura rivendita del calciatore da parte del club francese. Nella giornata di ieri Under ha svolto le visite mediche di rito.

Leggi anche:

Il Milan su altri profili

Nel comunicato ufficiale l’AS Roma ha anche specificato che per il prestito la società ha già incassato mezzo milione dei euro: “As Roma rende noto di aver sottoscritto un contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cengiz Under, all’Olympique Marsiglia, a fronte di un corrispettivo variabile per un importo massimo di 500 mila euro“.

Under era stato avvicinato al Milan sia nella passata sessione invernale di mercato che un mese fa. Il Milan stava cercando infatti, e lo cerco tutt’ora, un calciatore con le sue caratteristiche. Le cifre pattuite fra Roma e Marsiglia erano decisamente alla portata dei rossoneri. Probabile che Maldini e Massara abbiano deciso di puntare su altri profili. Attualmente si parla con forza di Tadic, Zaccagni e Ziyech.