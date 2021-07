Calciomercato Milan, offerta ufficiale per Hauge: cifre e dettagli

Arrivata la prima offerta ufficiale al Milan per Jens Petter Hauge. Una proposta che ancora non soddisfa le idee di Maldini e Massara

In maniera sorprendente, il Milan è già pronto a disfarsi di Jens Petter Hauge. Una sola stagione in rossonero per il giovane norvegese, che dopo essere stato acquistato dal Bodo/Glimt, club che lo ha cresciuto, ha trovato davvero poco spazio nelle gerarchie di Stefano Pioli. Eppure, Hauge, nella prima parte della stagione, era riuscito a mettersi in mostra con buone giocate e gol. A partire dalla seconda, però, complice anche l’esclusione dalla lista UEFA, ha faticato a trovare spazio sul campo.

Qualcosa di ingiusto per molti appassionati di Milan, con Stefano Pioli che a volte ha anche optato per inserire giocatori fuori ruolo pur di non schierare Hauge in campo. Sicuramente, il nuovo ambiente, così come il nuovo campionato, hanno dato qualche difficoltà a Jens Petter, che nonostante tutto si è sempre detto fiero di essere approdato al Milan. Ovviamente, però, vorrebbe giocare di più, qualcosa che Pioli non è sicuro di potergli assicurare. Ed ecco che pare già essere giunta al termine l’esperienza al Milan di Hauge.

Acquistato per poco meno di 5 milioni dal Bodo, Maldini è pronto alla sua cessione a titolo definitivo. Infatti, se l’idea iniziale era quella di mandarlo in prestito a farsi le ossa, il Milan ha deciso di voler subito monetizzare dalla cessione di Hauge. Una vendita che potrebbe garantire alle casse rossonere 15 milioni di euro da reinvestire subito nel mercato in entrata.

Le pretendenti non mancano di certo.

Romano – Offerti 8 milioni al Milan per Hauge

Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, su Jens Petter ci sono parecchie squadre, sia italiane (Sampdoria e Torino), che estere (Wolfsburg ed Eintracht Francoforte). In Bundesliga pare siano rimasti affascinati dal talento grezzo di Hauge, e l’ultima che si è inserita nella corsa a lui è stata la prima a presentare un’offerta al Milan.

Lo ha riportato Fabrizio Romano. L’esperto di mercato ha raccontato che l’Eintracht, club tedesco con il quale il Milan ha buoni rapporti, ha presentato un’offerta ufficiale al club rossonero di 7-8 milioni di euro per accaparrarsi Hauge. Un cifra che non soddisfa però le richieste di Maldini e Massara, che puntano a guadagnare di più dalla vendita del giovane norvegese.

I dialoghi sono in corso, e le parti cercano il giusto compromesso economico per concludere l’affare.