Tadic al Milan, l’Ajax allo scoperto: annuncio ufficiale

Arriva una clamorosa notizia dall’Olanda: il trequartista non è in vendita e rimarrà nel suo club quest’estate; lo riporta De Telegraaf

Nelle ultime ore un grande eco sta rimbalzando in tutta Europa: il Milan starebbe concretamente tentando di portare tra le sue fila Dusan Tadic. Il 33enne serbo, capitano e giocatore chiave dell’Ajax, pare sia pronto a fare il definitivo salto di qualità; tentare, probabilmente, il suo ultimo importante contratto da calciatore.

Nelle ultime ore si era detto che Tadic fosse favorevole al trasferimento in rossonero, ma c’era da superare il muro dell’Ajax, che considera il suo giocatore un intoccabile. Nella serata di ieri, era circolata la voce di una prima offerta fatta da Maldini al numero 10 serbo: un contratto triennale con stipendio raddoppiato.

Insomma, il Milan è concretamente interessato a Dusan Tadic, nonostante Elliott lo consideri non adatto ai piani tecnici del club data l’avanzata età. Ma attenzione, perchè quello che poteva rappresentare il sostituto ideale di Hakan Calhanoglu non lascerà l’Ajax quest’estate.

La clamorosa indiscrezione ci arriva direttamente dall’Olanda e afferma che Tadic non è un giocatore in vendita.

Leggi anche:

De Telegraaf – Parla il DS dell’Ajax

Il più celebre quotidiano olandese, il De Telegraaf, ha riportato le parole del Direttore Sportivo dell’Ajax, Marc Overmars. Il dirigente, ex calciatore e allenatore dell’Ajax, ha dichiarato ai microfoni del quotidiano che Dusan Tadic non è un giocatore in vendita e non lascerà Amsterdam quest’estate.

La sua dichiarazione:

“Non è in vendita in questa stagione. Abbiamo iniziato qualcosa di bello tre anni fa e Dusan è troppo importante. Lui è il cemento tra i mattoni dell’Ajax. Un professionista di esempio, che prende al seguito i giovani calciatori. Fornisce la migliore mentalità sportiva in assoluto necessaria per esibirsi”.

Già nella serata di ieri, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio aveva avvisato che l’Ajax non sarebbe stata assolutamente disponibile a cedere il suo capitano e giocatore con più esperienza. Oggi arriva la conferma direttamente dalla dirigenza del club olandese.

Insomma, se così fosse, il Milan dovrebbe mollare l’obiettivo di mercato e virare su altri interessanti profili. Un vero peccato, dato che Dusan, per caratteristiche e qualità avrebbe potuto dare un grande apporto alla squadra di Stefano Pioli.