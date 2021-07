Milan, vicina la cessione dell’esterno | A breve l’annuncio

Secondo quanto riportato dal giornalista, la cessione di Jens Petter Hauge al Francoforte è molto vicina. I dettagli

Dopo la cessione di Diego Laxalt alla Dinamo Mosca, pare sarà Jens Petter Hauge il secondo giocatore al quale il Milan darà l’addio. L’esterno d’attacco norvegese, dopo una stagione all’ombra dei riflettori è pronto al precoce trasferimento in un altro club. Già nelle scorse ore vi abbiamo raccontato di come l’Eintracht Francoforte fosse il club in pole per il giovane norvegese.

Nella giornata di ieri era arrivata l’indiscrezione di un’offerta fatta dal club tedesco a quello rossonero, di 8 milioni di euro per aggiudicarsi l’ex stella del Bodo/Glimt. Ma il Milan aveva rifiutato questa perchè ritenuta troppo bassa rispetto alle aspettative. Il club rossonero, infatti, vorrebbe arrivare a guadagnare almeno 12 milioni di euro dalla cessione di Hauge, una somma che può generare una cospicua plus-valenza alle casse del Milan.

Jens Petter è stato acquistato per poco meno di 5 milioni di euro dal Bodo/Glimt. Adesso, però, pare che la trattativa tra il Milan e l’Eintracht Francoforte abbia trovato la giusta via di riuscita. Lo riporta il giornalista di Transfermarkt.

Milan, Hauge al Francoforte: annuncio a breve

Il giornalista del noto portale Transfermarkt, Manuel Veth, ha fatto un importante annuncio su Twitter. Questo ha raccontato di come la trattativa tra il Milan e il Francoforte per Jens Petter Hauge sia ormai alle fasi finali. Probabilmente, i due club si sono venuti incontro e hanno trovato il giusto compromesso economico per far quadrare l’affare.

Manuel Veth aggiunge che il trasferimento di Hauge nel club tedesco dovrebbe essere ufficializzato a breve. Insomma, una notizia positiva per il Milan che conta di guadagnare una rilevante cifra dalla cessione del norvegese, da reinvestire in maniera mirata nel mercato in entrata.

È stata una toccata e fuga l’esperienza di Jens Petter al Milan. Il suo acquisto aveva fatto felice tutto l’ambiente rossonero, che però si aspettava di vederlo più spesso in campo. Così non è stato e con Stefano Pioli conscio di non poter garantire lo spazio giusto al giovane, la dirigenza ha preferito metterlo in vendita. Una decisione che divide i tanti tifosi rossoneri. Per molti, Hauge meritava una chance in più.