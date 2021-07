DAZN ha svelato i nomi di coloro che faranno parte della squadra nella prossima stagione. Ci sono anche Ambrosini e Montolivo, ex Milan.

Nelle prossime tre stagioni sarà DAZN a trasmettere tutte le partite del campionato Serie A, con soli tre match a giornata in co-esclusiva con Sky. La nota piattaforma streaming offre anche altre competizioni calcistiche e c’è una numerosa squadra di telecronisti e commentatori pronti a raccontare i vari eventi.

Nella giornata di oggi sono stati annunciati tutti i nomi del team di DAZN. Non mancano delle novità. A partire da Massimo Ambrosini e Marco Cattaneo, provenienti da Sky Sport. Già nelle scorse settimane era stato confermato il loro trasferimento, così come quello di Giorgia Rossi da Mediaset. Tra le sorprese ci sono Andrea Barzagli e Riccardo Montolivo. Confermatissima Diletta Leotta e altre facce che abbiamo visto in questi anni.

Di seguito tutti i nomi di telecronisti e commentatori DAZN:

Massimo Ambrosini;

Federico Balzaretti;

Andrea Barzagli;

Federica Zille;

Riccardo Montolivo;

Alessandro Matri;

Simone Tiribocchi;

Massimo Gobbi

Giampaolo Pazzini;

Diletta Leotta;

Dario Marcolin;

Alessandro Budel;

Francesco Guidolin;

Stefan Schwoch;

Giorgia Rossi;

Marco Cattaneo;

Tommaso Turci;

Marco Russo;

Davide Bernardi;

Stefano Borghi;

Roberto Cravero;

Pierluigi Pardo;

Riccardo Mancini;

Edoardo Testoni;

Ricky Buscaglia;

Dario Mastroianni.

Non c’è Daniele Adani, che durante Inghilterra-Danimarca ha annunciato il suo addio a Sky. Da capire dove proseguirà la sua carriera da commentatore. Se non sarà con DAZN, allora potrebbe approdare su Amazon per commentare le partite di Champions League.