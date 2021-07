Milan, siparietto fra Tomori e Saelemaekers: “Dai, parla italiano!” – VIDEO

Alexis Saelemaekers e Fikayo Tomori sono stati intervistati subito dopo il primo allenamento del ritiro rossonero. Risate e tanta unione tra i due compagni al Milan

C’era tanta attesa per il primo giorno del raduno del Milan. Dopo la conferenza stampa di Stefano Pioli, il gruppo avrebbe dovuto iniziare l’allenamento alle ore 17.00. Purtroppo, un temporale ha bloccato il lavoro sul campo, e i giocatori hanno svolto buona parte dell’allenamento in palestra. Soltanto gli ultimi 15 minuti, in seguito ad un miglioramento delle condizioni climatiche, i rossoneri sono usciti fuori a continuare il lavoro all’aperto.

Alla fine della seduta dell’allenamento, Milan Tv è riuscito ad intervistare i due compagni Fikayo Tomori e Alexis Saelemaekers. Tante risate e molto feeling, con il belga che ha speso le prime parole sulla giornata: “Penso che è bello ritrovare tutti i giocatori. Sono felice. Abbiamo fatto un buon allenamento come primo giorno”.

Leggi anche:

Ad Alexis è stato chiesto come fosse andato l’allenamento sui colpi di testa: “Si adesso ho fatto anche i capelli per fare meglio (ride n.d.r), ma si, non sono bravo come Fikayo, ma voglio migliorare”.

Tomori ha replicato in maniera ironica: ”Non c’è partita tra me e lui sui colpi di testa, sono molto meglio di lui ma gli sto insegnando a far meglio”.

Infine il difensore inglese ha concluso:”Sono molto felice di essere qui, di iniziare una nuova stagione e divertirmi con i miei compagni”.

Su sollecitazione di Saelemaekers, Tomori ha voluto salutare i tifosi parlando in italiano: “Ciao a tutti, sono molto felice di essere qui. Il primo giorno è andato molto bene, anche se il tempo non è stato il massimo. Ma siamo tutti molto felici”.