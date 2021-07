Sergio Ramos, ufficiale la firma col PSG | Le cifre del contratto

Sergio Ramos è un nuovo giocatore del PSG, che oggi ha ufficializzato il suo ingaggio. Un colpo di grande esperienza per la squadra di Pochettino.

Il Paris Saint Germain vuole vincere la prossima Champions League, dopo i fallimenti delle scorse stagioni, e ha aggiunto alla squadra uno che quella coppa l’ha vinta quattro volte. Ci riferiamo a Sergio Ramos.

È di stamattina il comunicato ufficiale del PSG che annuncia l’ingaggio a parametro zero del difensore 35enne, libero dopo la scadenza del contratto con il Real Madrid. Ha firmato un accordo fino a giugno 2023. Il suo ingaggio dovrebbe essere da circa 15 milioni di euro a stagione.

Uno stipendio altissimo e che certamente un club come il Milan non avrebbe mai potuto offrirgli. Dalla Spagna erano circolati rumors inerenti contatti tra Sergio Ramos e Paolo Maldini, però l’operazione era impossibile per ragioni economiche.

L’ex capitano del Real Madrid è entusiasta di essere un nuovo giocatore del Paris Saint Germain: «Sono molto felice di unirmi al PSG. È un grande cambiamento nella mia vita, una nuova sfida e un giorno che non dimenticherò mai. Sono orgoglioso di far parte di questo progetto ambizioso, di entrare in una squadra con grandi giocatori. Questo club è a grandi livelli e ha solide basi. Voglio continuare a crescere e aiutare la squadra a vincere».