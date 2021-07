Ufficiale: Sandro Tonali è del Milan

E’ arrivato anche l’annuncio ufficiale: Sandro Tonali continuerà a vestire la maglia del Milan. Contratto fino al 30 giugno 2026 per il centrocampista italiano

“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Sandro Tonali dal Brescia Calcio. Il centrocampista italiano, dopo aver totalizzato 37 presenze con il Milan nella scorsa stagione, continuerà a vestire la maglia fino al 30 giugno 2026“.

Mancava solo il comunicato, che è finalmente arrivato. Sandro Tonali, che stamani era già a Milanello, come gli altri suoi compagni, può così dedicarsi solo ed esclusivamente al campo.

Il centrocampista classe 2000 era stato ieri in sede, a Casa Milan, per mettere nero su bianco. Un contratto lungo, fino al 30 giugno 2026, per un calciatore che ha dimostrato davvero di amare i colori rossoneri.

Nuovo accordo

La nuova fumata bianca, dopo una lunga trattativa, durata praticamente tutta l’estate, è arrivata anche grazie al contributo di Tonali, che ha deciso di rinunciare a 400-500 mila euro del suo stipendio. Come raccontato, Brescia e Milan sono riusciti a riformulare l’accordo: i rossoneri avrebbero dovuto versare 15 milioni di euro più altri 10 di bonus. Ora, con la nuova intesa, i soldi aggiunti, ai 10 dell’estate scorsa, sono stati solamente 7 milioni, più 3 di bonus. Al Brescia, ricordiamo, anche il cartellino di giovane Giacomo Olzer, sul quale il Milan ha mantenuto un diritto di ricompra.

Sandro Tonali potrà così allenarsi fin dal primo giorno agli ordini di Stefano Pioli. Il centrocampista ha faticato più del dovuto, la passata stagione, anche per non aver svolto la preparazione con la squadra. Ora è davvero tutta un’altra storia