Il Milan pesca ancora in Francia: avanzata l’offerta per un 2003

Il Milan guarda in Francia per prelevare qualche giovane talento. Giunge notizia di una proposta già recapitata al Nancy.

Il Milan continua la caccia a giovani talenti. Il capo-scout Geoffrey Moncada è molto attento al mercato francese, dal quale potrebbe arrivare qualche giocatore in questa finestra del calciomercato.

Secondo quanto rivelato dal portale francese Footmercato, tra i prospetti messi nel mirino dal club rossonero ci sarebbe anche Warren Bondo. Il ragazzo classe 2003 milita nel Nancy e ha un contratto in scadenza a giugno 2022. Un’interessante occasione che può essere sfruttata.

Milan su Warren Bondo: c’è l’offerta

Il Milan si è fatto avanti concretamente per Bondo. C’è una proposta da 2 milioni di euro (bonus compresi) per l’acquisto del cartellino del giovane esterno destro di centrocampo. È il più giovane ad aver firmato un contratto da professionista con il Nancy, nel 2019 a soli 15 anni. Un record di precocità perché il suo talento si è visto subito.

Nonostante non sia ancora maggiorenne, è già in Prima Squadra. Nella scorsa stagione ha messo insieme 13 presenze e 1 gol in Ligue 2 più una presenza in Coppa di Francia. Bondo è anche nel giro della nazionali giovanili della Francia.

Il Nancy vorrebbe tenerlo, rinnovandogli il contratto, però l’offerta del Milan potrebbe spingere il ragazzo ad accettare il trasferimento in Italia. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.