Giroud al Milan, il retroscena su Conte: “Ha avuto ragione lui”

L’ex vice di Antonio Conte fa anche una panoramica delle migliori qualità di Olivier Giroud:“Far segnare gli altri. Mi spiego: Giroud fa reparto da solo, attira i marcatori, quindi gli esterni o i centrocampisti si inseriscono e fanno male. Al Chelsea giocavamo spesso così. Hazard, Pedro o Willian ne hanno beneficiato molto. E poi segna parecchio, l’ha sempre fatto”.

Alessio spiega anche perchè Giroud non è stato molto decisivo negli ultimi anni: “Perché non è stato sempre titolare. La storia che Giroud non fa gol non sta in piedi. Ha vinto un titolo col Montpellier segnando 21 reti, all’Arsenal è sempre andato in doppia cifra, è stato capocannoniere dell’Europa League con Sarri. Va fatto giocare, punto. E non delude”.

Alessio si è soffermato molto a parlare dell’utilità che Olivier Giroud può avere nel Milan di Stefano Pioli. A suo parere, il club rossonero ha fatto un ottimo acquisto che farà fare il salto di qualità alla squadra: “Nonostante i 34 anni farà la differenza. A quei prezzi è un affare, in più ha appena vinto la Champions che è l’ambiente naturale di Oliver. La sua casa. Un giocatore così aiuta gli altri a migliorare e fa da chioccia. Conte stravedeva per lui. E adesso che il Milan è tornato in Champions dopo 7 anni, Giroud potrà dare una grossa mano”.