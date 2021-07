Milan, è ufficiale: Calabria rinnova fino al 2025

Comunicato ufficiale del Milan: Davide Calabria rinnova il contratto fino al 2025. Ecco la nota pubblicata dai rossoneri

Dopo le indiscrezioni di questi ultimi giorni, adesso è anche ufficiale: Davide Calabria ha rinnovato il contratto con il Milan fino al 2025. Dopo l’acquisto di Maignan, il riscatto di Tomori e Tonali, ecco un’altra importante operazione. Lo stipendio del terzino è praticamente raddoppiato: passa da un milione a 2,6 milioni a stagione. Un adeguamento meritato visto che è stato sicuramente fra i migliori della scorsa stagione.

Ecco di seguito il comunicato ufficiale del Milan sul rinnovo di Calabria: “AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Davide Calabria fino al 30 giugno 2025. Classe 1996 e arrivato al Milan all’età di 10 anni, Davide ha esordito in Serie A nel maggio 2015 e, dopo le 151 presenze e i 5 gol realizzati nelle sue 7 stagioni con la Prima Squadra, continuerà a vestire la maglia rossonera”.

Grande soddisfazione per Calabria, che potrà continuare la sua carriera rossonera, nella squadra per cui tifa e nella quale è cresciuto calcisticamente. Il Milan stesso, sempre sui profili social, ha pubblicato alcune foto delle firme sul contratto esprimendo la gioia condivisa: “Siamo felici quanto lo sei tu Davide!“

We are as happy as you are, @davidecalabria2 ❤️🖤 #SempreMilan pic.twitter.com/MP41MMFXsg

— AC Milan (@acmilan) July 9, 2021