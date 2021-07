Milan, fissata la prima amichevole estiva: data e avversario

Milan a lavoro a Milanello in attesa che la squadra sia al completo. Mancano dei calciatori e degli acquisti. Programmata un’amichevole intanto.

Da giovedì 8 luglio è iniziata la preparazione estiva del Milan a Milanello. Il gruppo non è ancora completo, però chi c’è ha cominciato a lavorare agli ordini di mister Stefano Pioli.

In attesa che si aggreghino infortunati, reduci da Euro 2020 e nuovi acquisti, è stata fissata la prima amichevole estiva. Come riportato dal quotidiano Tuttosport, il primo test si svolgerà sabato 17 luglio contro la Pro Sesto. Il match verrà disputato a porte chiuse presso il Milanello Sports Center di Carnago (Varese).

Per il 31 luglio è poi in programma una sfida interessante contro il Nizza all’Allianz Riviera. Giocare contro una squadra della Ligue 1 certamente rappresenta un test importante per prepararsi alla stagione 2021/2022, che vedrà il Milan tornare a disputare la Champions League.