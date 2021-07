Milan, il mercato si accende: preso Giroud, ora tocca ad altri due

A Calciomercato – L’originale, l’esperto di mercato ha fatto il punto su Giroud e su tutte le altre trattative dei rossoneri.

Il mercato del Milan è in continuo movimento e attivo su più fronti. Nelle ultime ore sono state tantissime le novità in casa rossonera. La dirigenza è al lavoro per mettere a disposizione di Pioli una rosa all’altezza della prossima stagione. Sulle varie operazioni (rinnovi e acquisti) ha messo ordine l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, nel consueto appuntamento di Sky Sport: Calciomercato – L’originale.

Ha confermato che la trattativa fra il Milan e il Chelsea per il passaggio Olivier Giroud in rossonero è ormai ai dettagli. Anche le cifre sono quelle di cui si è parlato nella giornata di ieri. Il Milan garantirà ai Blues un indennizzo minimo di 1 milione di euro più un altro milione per vari bonus, non facilmente raggiungibili. Non cambia il contratto dell’attaccante: biennale da 3,5 milioni netti. Giroud è attualmente in vacanza in Francia e aspetta di aggregarsi a quelli che saranno a breve i suoi nuovi compagni. L’esperto di mercato ha aggiunto che il giorno per la firma e le visite dovrebbe essere quello di lunedì prossimo. L’operazione è stata però chiusa.

Capitolo terzini

Di Marzio ha poi fatto il punto sulle altre trattative dei rossoneri, confermando il rinnovo di Davide Calabria fino al 2025 a 2 milioni più bonus. Ha precisato che i rossoneri dovranno prendere due esterni difensivi che saranno sulla carta le alternative: “Il Diavolo sta aspettando, e lo farà ancora per qualche giorno, che il Manchester United apra al prestito di Dalot. Se così non fosse il primo obiettivo è Odriozola del Real Madrid, in vantaggio su Aurier del Tottenham. Lo spagnolo è in vantaggio sul francese per via del fatto che dai Blancos hanno aperto al prestito”.

Obiettivo trequarti e rinnovo Kessie

Sul capitolo trequartista ha affermato: “Il discorso del trequartista verrà affrontato con calma, per capire che tipo di giocatore il Milan potrà andare a prendere. Brahim Diaz è invece un’operazione praticamente conclusa. Anche lì siamo ai documenti, da scambiare nei prossimi giorni, e poi ci sarà il rinnovo di Kessie che è un altra priorità nel Milan. Non è un acquisto da fare ma è come se lo fosse, proprio per evitare di trovarsi tra qualche mese in difficoltà. Ricordiamo che scade tra un anno”.