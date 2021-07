Sky – Milan, Giroud è vicinissimo: cifre e dettagli dell’affare

L’attaccante è davvero vicino all’approdo in rossonero. Lo conferma Sky Sport, che rivela anche alcuni dettagli economici sull’affare

Il Milan è pronto ad appropriarsi di Olivier Giroud. Da diverso tempo, è abbastanza risaputo che l’attaccante francese fosse il primo obiettivo di mercato di Maldini e Massara. Un centravanti d’esperienza e assoluta qualità, con un buon fiuto del gol. Proprio ciò che serve a Stefano Pioli e alla squadra in generale per affrontare una stagione più competitiva e certamente ambiziosa.

Le condizioni di Zlatan Ibrahimovic hanno condotto la dirigenza rossonera a trovare, innanzitutto, un altro attaccante di esperienza con il quale lo svedese possa alternarsi in base agli impegni. Ebbene, il club rossonero non ha mai avuto dubbi che il profilo più adatto fosse quello di Giroud.

E sembra ormai tutto fatto per l’approdo di Olivier al Milan. Dopo un lungo tira e molla, fatto anche di silenzi e attese, il Chelsea è pronto a liberare il suo centravanti classe ‘86. La conferma ci arriva da Sky Sport. Manuele Baiocchini, noto giornalista sportivo, ha rivelato delle importantissime indiscrezioni: Giroud è vicinissimo a vestire la maglia rossonera; un’affare che non sarà del tutto a costo zero.

Leggi anche:

Il Milan verserà un indennizzo al Chelsea

L’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio rivela quelli che sono i dettagli economici dell’affare che porta Giroud al Milan. Si era parlato di Maldini e Massara che avrebbero preso il giocatore soltanto se il Chelsea lo avesse liberato a parametro zero. Ma alla fine, forte del rinnovo annuale, il club rossonero dovrà acconsentire ai blues un piccolo indennizzo.

Il sito gianlucadimarzio.com rivela che il Milan verserà nelle casse del Chelsea 1 milione di euro, al quale può aggiungersi un’altro milione di euro di bonus legato ad alcune variabili dipendenti dalla Champions League o dalle presenze. Insomma, una cifra molto bassa che alla fine ha portato il club inglese a liberare il suo centravanti per il trasferimento in rossonero. Per il giocatore è invece pronto un contratto biennale ad una cifra pari a 3,5 milioni di euro più bonus a stagione.

Si attende adesso soltanto l’arrivo del classe ‘86 in Italia e il conseguente annuncio ufficiale. L’ambiente rossonero è in trepidante attesa per l’acquisto di un top player come Olivier Giroud.