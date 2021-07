Milan, intesa totale col Real Madrid: decisivo l’inserimento della clausola

Ormai è fatta, l’affare fra Milan e Real Madrid è in dirittura d’arrivo. Ecco quando verrà annunciato.

Giorni propizi per il ritorno di un altro calciatore che ha fatto molto bene nell’ultima stagione con la maglia del Milan. Dopo i riscatti di Tomori e Tonali già ufficializzati, i rossoneri stanno per definire anche la riconferma di Brahim Diaz.

La notizia non è certo sorprendente, visto che da tempo si parla di accordo imminente tra Milan e Real Madrid. Il club spagnolo ha deciso di non puntare sul classe ’99 e dunque ha dato via libera per un suo ritorno in Serie A dopo l’ottimo exploit del finale di stagione.

Diaz sbarcherà nuovamente a Milano con una formula leggermente diversa da quella dello scorso anno. Se Paolo Maldini nel 2020 lo aveva ingaggiato in prestito secco, oggi l’accordo si formalizzerà con un prestito + diritto di riscatto. Un’operazione complessiva da 22 milioni di euro.

Leggi anche

Diaz a Milanello dalla prossima settimana

Il Real Madrid, come confermato anche dalla Gazzetta dello Sport, dovrebbe inserire anche la clausola sulla cosiddetta ‘recompra‘. Ovvero pagando in futuro 27 milioni di euro gli spagnoli potrebbero riportare a Madrid il giovane fantasista.

Ma quando verrà definito il tutto? I dialoghi sono sempre in corso e mancano davvero pochissimi dettagli per la fumata bianca definitiva. Si parla della prossima settimana per l’ufficialità del ritorno di Brahim Diaz, che dunque potrà presentarsi al ritiro di Milanello nel più breve tempo possibile.

Un’ottima notizia per Stefano Pioli, che così potrà avere a disposizione fin dalle prime battute estive un altro tassello del suo gruppo consolidato. Senza più Calhanoglu, il Milan potrà quanto meno contare sulla fantasia e sui colpi di Brahim Diaz, che ha dimostrato in passato di poter essere una risorsa in più ruoli e anche a gara in corso.