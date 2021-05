Champions League, Milan in quarta fascia: le possibili avversarie

Il Milan tornerà a disputare la Champions League dopo sette anni. A differenza delle passate partecipazioni, i rossoneri saranno in quarta fascia nel sorteggio dei gironi, una posizione che rende inevitabile l’incrocio con alcuni dei top club europei

All’indomani della qualificazione in Champions League ottenuta grazie alla vittoria all’ultima giornata di campionato contro l’Atalanta, il Milan ha già una certezza. Nella prossima edizione della massima competizione europea per club, i rossoneri saranno inseriti nella quarta fascia del sorteggio dei gironi.

Una collocazione inevitabile considerata la lunga assenza dalla Champions del Milan (l’ultima partecipazione nel 2013-14) e i piazzamenti nelle recenti edizioni di Europa League, nelle quali i rossoneri non sono mai andati oltre gli ottavi di finale. Una posizione che espone il Milan ai rischi di un sorteggio durissimo con un possibile girone con almeno due top club europei, ad esclusione di Inter e Juventus che, sebbene collocati in una fascia più alta non possono affrontare i rossoneri nella fase a gironi.

Leggi anche

Milan, le possibili avversarie in Champions League

Al momento la collocazione di alcune delle squadre nelle fasce del sorteggio è ancora provvisoria. Occorre infatti attendere l’esito della finale di Europa League tra Manchester United e Villarreal con gli spagnoli che possono qualificarsi battendo i Red Devils e, ovviamente, quello dei turni preliminari che cominceranno da luglio e che, nella prossima edizione a meno di un aggravarsi dell’emergenza sanitaria, torneranno a disputarsi con sfide di andata e ritorno.

PRIMA FASCIA: vi faranno parte di diritto i vincitori dei 6 campionati con il miglior ranking Uefa ovvero Inghilterra, Spagna, Germania, Italia, Francia e Portogallo più i vincitori di Champions ed Europa League. Se quest’ultimi sono presenti come campioni nazionali, subentreranno le vincitrici dei campionati delle nazioni settime e ottave nel ranking Uefa, quindi, Russia e Belgio.

Al momento dunque le squadre sicure della prima fascia sono Manchester City, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Inter, Lille e Sporting Lisbona cui potranno aggiungersi due tra Chelsea, Villarreal e Manchester United. Se City e United dovessero trionfare in Champions ed Europa League, a completare la prima fascia sarebbero proprio i Red Devils insieme allo Zenit San Pietroburgo con il Chelsea sicuro della seconda urna e il Villarreal in Conference League, considerato il settimo posto in Liga.

SECONDA FASCIA: Possiamo definirla una fascia bis visto il blasone dei club che ne faranno parte. Sicure della collocazione nella seconda urna sono Juventus, Paris Saint Germain, Real Madrid, Barcellona, Liverpool e Siviglia. Al momento è presente anche il Manchester United che potrebbe avanzare in prima con la vittoria in Europa League alla stregua del Chelsea in caso di vittoria in Champions. Attende i verdetti delle finali, il Borussia Dortmund al momento in seconda fascia ma con possibile retrocessione in terza.

TERZA FASCIA: l’Atalanta, alla terza partecipazione consecutiva in Champions è affiancata, al momento, da Lipsia, Ajax, Benfica, Porto, Shakhtar Donetsk. Nel caso di un mancato approdo in prima fascia, la terza urna ospiterà anche lo Zenit San Pietroburgo e il Salisburgo, qualora i campioni di Austria, riuscissero a superare i preliminari

QUARTA FASCIA: Le uniche squadre sicure della collocazione sono Milan e Wolfsburg, altro club tornato in Champions dopo anni di assenza. Ad affiancarle il Bruges poi altre squadre che arriveranno dal barrage dei preliminari. Tra queste le papabili sono il Monaco, la Dinamo Kiev, il Besiktas campione di Turchia, lo Slavia Praga, lo Young Boys, i Rangers Glasgow, il Broendby e lo Spartak Mosca. Un quadro comunque ampiamente provvisorio che sarà maggiormente chiaro dopo i sorteggi dei preliminari il prossimo luglio.

Il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2021-22 si terrà il 26 agosto. La prima giornata è prevista tra il 14 e il 15 settembre.