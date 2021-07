Milan, ufficiale: Olzer al Brescia, confermata un’importante clausola

Ufficiale: Olzer è un nuovo calciatore del Brescia. Il Milan lo ha comunicato in questi minuti. Confermato l’inserimento di un’importante clausola

Il Milan ieri ha ufficializzato il riscatto di Sandro Tonali dal Brescia. Le cifre sono state rivelate da più fonti: 7 milioni alle Rondinelle, in più il cartellino di Giacomo Olzer. Adesso, proprio in questi minuti, il club di via Aldo Rossi ha comunicato anche la cessione ufficiale del centrocampista. Che passa quindi al Brescia a titolo definitivo. I rossoneri, però, come confermato nel comunicato diffuso poco fa, hanno conservato la clausola di riacquisto. Se in futuro il Milan lo rivorrà, potrà comprarlo. Non sono state rivelate le cifre per la Recompra.

Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale del Milan sulla cessione di Olzer: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Giacomo Olzer al Brescia Calcio. Nell’accordo di trasferimento è prevista l’opzione a favore di AC Milan di riacquisto a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore (c.d. Diritto di Recompra). Il Club augura a Giacomo le migliori soddisfazioni per il prosieguo del suo percorso professionale”.