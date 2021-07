Saelemaekers lo aveva consigliato al Milan: va all’Arsenal per 22 milioni

Il giovane mediano, che piaceva a mezza Europa, sta per approdare a titolo definitivo all’Arsenal come nuovo rinforzo.

Uno dei tanti nomi ricercati dal Milan nelle ultime settimane di calciomercato sembra essere sfumato definitivamente. I rossoneri sono alla caccia di un nuovo mediano, che possa consentire a Kessie e Bennacer di rifiatare di tanto in tanto.

Tra i centrocampisti cercati nell’ultimo periodo c’era anche Albert Sambi Lokonga. Un talento di prospettiva di cui si parla un gran bene, classe ’99 di nazionalità belga. Gioca nell’Anderlecht, una delle migliori fucine del proprio paese per la crescita e la scoperta di talenti in prospettiva.

La corsa a Lokonga sembra proprio sia stata vinta dall’Arsenal. Il club londinese nelle ultime ore ha accelerato con l’Anderlecht e sembra ad un passo dall’acquisto del giovane centrocampista. La conferma arriva dal tweet di Nicolò Schira proprio riguardo questa trattativa.

Done deal and confirmed! Albert Sambi #Lokonga to #Arsenal from #Anderlecht on a permanent deal for €22M. Contract until 2026. No surprise here since the last June 16! #transfers #AFC https://t.co/ambaFcIfa9

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 8, 2021