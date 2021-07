Calciomercato Milan, ufficiale De Paul all’Atletico Madrid: le cifre definitive

Niente Milan, niente Serie A nel futuro prossimo di de Paul. L’Atletico Madrid ha annunciato l’ingaggio dell’ormai ex stella dell’Udinese.

Addio Italia per Rodrigo de Paul. Il centrocampista offensivo, fresco di vittoria della Copa America con l’Argentina, proseguirà la sua carriera in Spagna.

L’Atletico Madrid poco fa ha comunicato ufficialmente l’acquisto a titolo definitivo del cartellino dall’Udinese. L’operazione dovrebbe costare circa 35 milioni di euro ai Colchoneros. Contratto fino a giugno 2025 per il giocatore, che ha superato le visite mediche senza problemi.

Diego Simeone lo ha voluto fortemente all’Atletico Madrid, squadra che ha trionfato nell’ultima Liga e che offrirà a de Paul la possibilità di giocare costantemente in Champions League.

Ovviamente l’ormai ex stella dell’Udinese è entusiasta di intraprendere questa nuova avventura: «Sono molto felice, mi unirò alla squadra campione della Liga e sono consapevole della responsabilità che comporta. È un grande passo per la mia carriera calcistica. Voglio soddisfare le aspettative. Sono contento di lavorare al comando di Simeone. In primo luogo per il tipo di allenatore che è, uno dei migliori di tutti i tempi. Avere un tecnico del suo calibro è un privilegio e un orgoglio. Sono cresciuto guardandolo giocare con la maglia della nazionale argentina».

Ad essersi interessato al centrocampista argentino anche il Milan, ma non c’è mai stata una vera trattativa. Il costo dell’affare era troppo alto, Paolo Maldini e Frederic Massara non avevano 35 milioni da investire sul calciatore. Sicuramente avrebbe fatto comodo a Stefano Pioli, rimasto senza Hakan Calhanoglu, però non c’era la possibilità di battere l’Atletico Madrid.

Per de Paul quello in Spagna è un ritorno, visto che prima di approdare in Italia aveva indossato la maglia del Valencia.