Chiellini, dedica ad Astori dopo l’Europeo: “Lo avremmo voluto con noi”

C’è anche spazio per Astori nella dedica speciale che Chiellini fa al Quirinale dopo il trionfo dell’Italia all’Europeo 2020.

L’Italia ce l’ha fatta, è campione d’Europa. Grande festa dopo il trionfo a Londra contro l’Inghilterra, alzando la coppa nel prestigioso palco di Wembley.

Oggi la nazionale di Roberto Mancini è stata ricevuta a Roma al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nell’occasione ha parlato il capitano azzurro, Giorgio Chiellini.

Nel suo discorso non è mancato un pensiero rivolto a Davide Astori, difensore italiano scomparso nel 2018 a causa di un problema cardiaco: «Presidente, la ringrazio a nome mio e di tutta la squadra. La sua presenza ieri sera è stato per noi un gesto molto importante. Vogliamo dedicare la vittoria a lei e ai milioni di tifosi italiani nel mondo che non ci hanno mai fatti sentire soli, accompagnandoci passo dopo passo con affetto e passione in questo entusiasmante viaggio. Una dedica la vogliamo estendere a Davide Astori, che avremmo voluto oggi qui con noi e che è sempre presente nei nostri pensieri e nei nostri cuori».

Belle le parole di Chiellini, che ha ricordato l’ex collega tristemente scomparso tre anni. Il centrale della Juventus ha poi aggiunto: «Questo è un gruppo che anche nei momenti di difficoltà non si è mai perso d’animo, sostenendosi a vicenda e anteponendo all’interesse del singolo il bene collettivo. Solamente con il gioco di squadra si può ottenere un risultato così prestigioso. Se oggi ci troviamo qui non è solo perché abbiamo segnato un rigore più degli avversari, ma perché quel rigore lo abbiamo trasformato condividendo uno dei sentimenti più belli: l’amicizia».