Ibrahimovic a Donnarumma: “Un anno con me e hai già capito” | FOTO

L’elogio speciale di Zlatan Ibrahimovic a Gianluigi Donnarumma, dopo il meritato successo ad Euro 2020 di ieri.

Da ieri sera Gianluigi Donnarumma è campione d’Europa. Le sue parate hanno portato l’Italia sul tetto del continente. Inoltre l’ex portiere del Milan è stato indicato dalla UEFA come il miglior calciatore del torneo, decisivo come pochi in questa competizione iridata.

Si tratta del secondo trofeo in carriera per Donnarumma, dopo la Supercoppa Italia del 2016 vinta con la maglia del Milan contro la Juventus. Il futuro numero uno del PSG ha ricevuto ovviamente tantissimi elogi. Tra questi spiccano i complimenti social di Zlatan Ibrahimovic.

Ibra, come al solito originale e poco cauto sui propri interventi, ha pubblicato una story su Instagram con la foto di Donnarumma e la coppa europea vinta ieri. La didascalia è tutta un programma: “Un anno con me e hai già capito. Prego”.

In pratica Ibrahimovic ha voluto dire che parte del merito del successo di Donnarumma e dell’Italia è dovuto anche ad i suoi insegnamenti. Secondo lo svedese, sarebbe bastato un solo anno al suo fianco per insegnare a Gigio come si vincono i trofei e si diventa il top player della propria Nazionale.

Un vero peccato però che in casa Milan non si potrà più assistere al binomio tra Ibra e Gigio, due veri campioni nei rispettivi reparti. Il futuro del portiere sarà a Parigi, mentre Zlatan continuerà almeno un altro anno con i colori rossoneri.