Italia, i complimenti di Maldini: “Fantastici, più forti di tutto”

Piovono complimenti e grandi apprezzamenti per la Nazionale italiana, che ieri sera si è laureata campione d’Europa battendo in finale i padroni di casa inglesi. Si tratta del secondo trionfo continentale nella storia azzurra, 53 anni dopo la prima volta.

Anche Paolo Maldini ha voluto complimentarsi con gli azzurri e con lo staff di Roberto Mancini. Il direttore dell’area tecnica del Milan ha affidato al suo profilo Instagram le parole di elogio per l’Italia che si è aggiudicata con merito il campionato europeo, grazie ad una cavalcata in crescendo.

“Fantastici azzurri, campioni d’Europa dopo più di 50 anni. Siete stati i più forti, vittoria meritata. Grazie di tutto!” – ha scritto Maldini per celebrare il successo di Wembley, anche se purtroppo nella rosa azzurra non vi era presente alcun calciatore attuale del Milan.

Maldini nella sua carriera da calciatore ha disputato ben tre campionati europei con la Nazionale italiana. Il primo nel 1988, con la corsa azzurra arrestatasi in semifinale contro l’URSS. Poi nel 1996, dove la squadra dell’ex milanista Sacchi non andò oltre la fase a gironi. Infine la sfortunata impresa mancata del 2000, quando capitan Maldini sfiorò la vittoria in finale contro la Francia.