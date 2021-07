Milan, ufficiale: prima amichevole con la Pro Sesto | Data e orario

Il Milan ha fissato il primo match amichevole di questa estate. Confermata la Pro Sesto come rivale. Diretta streaming per i tifosi.

Il Milan ha comunicato ufficialmente che la prima amichevole estiva del 2021 verrà disputata contro la Pro Sesto. La partita è stata programmata per sabato 17 luglio alle ore 17 a Milanello.

Non possono esserci tifosi a vederla presso il centro sportivo di Carnago, però c’è la possibilità di guardarla in diretta streaming tramite la app ufficiale AC Milan o il canale Milan TV oppure il canale ufficiale YouTube del club.

I milanisti avranno così l’opportunità di guardare il primo impegno estivo della squadra di Stefano Pioli. Ovviamente il gruppo non è ancora completo. Mancherà chi ha fatto gli Europei e chi ha dei problemi fisici.

Il Milan nelle prossime settimane affronterà anche Nizza (31 luglio) e Panathinaikos (14 agosto). Sembra essere prevista anche un’amichevole contro il Valencia, ma non ci sono ancora conferme ufficiali e informazioni precise su data, orario e luogo della sfida.

The Rossoneri will take on Pro Sesto in their first pre-season friendly, to be played behind closed doors at Milanello 🔜⚽

