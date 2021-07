Donnarumma: “Tiferò sempre Milan, gli auguro il meglio”

Le parole di Donnarumma sul suo addio al Milan. Il portiere promette che dirà di più nei prossimi giorni.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, per la prima volta Donnarumma parla del suo addio al Milan ma senza andare a fondo. Il portiere, fresco campione d’Europa con l’Italia, si lascia andare ad un semplice congedo di rito e senza nessuna dichiarazione su quanto è successo: “Parlerò dopo. Posso solo dire di essere legato ai colori rossoneri. Mi godo tutto questo, poi andrò in vacanza. Via dalla Serie A? Mi avete dato molto affetto, resterò sempre un tifoso del Milan e gli auguro tutto il bene di questo mondo“. Come tutti sanno, Donnarumma andrà al Psg: in settimana è atteso l’annuncio ufficiale.