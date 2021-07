Calendario Milan: tutti i big match nella Serie A 2021/2022

Sorteggiato il calendario Serie A 2021/2022, andiamo a vedere il programma dei big match che dovrà affrontare il Milan nel prossimo campionato.

È stato sorteggiato il calendario della Serie A 2021/2022. Il Milan inizierà con Sampdoria e Cagliari, ma poi avrà subito di fronte due grandi sfide contro Lazio e Juventus.

Il derby contro l’Inter all’andata è previsto alla dodicesima giornata, mentre al ritorno alla ventitreesima dopo la gara contro la Juventus. Da ricordare che quest’anno c’è il calendario asimmetrico, dunque cambia l’ordine delle partite nel girone di ritorno.

Contro l’Atalanta i rossoneri se la vedranno al settimo e al penultimo turno, mentre nella scorsa Serie A l’incontro con la Dea chiudeva l’andata e il ritorno per la squadra di Stefano Pioli. Contro la Roma il primo incrocio è allo stadio Olimpico all’undicesima giornata e con il Napoli a San Siro alla diciottesima.

Andiamo a vedere il programma dei big match del prossimo campionato. Prossimamente verranno comunicati anche i vari orari.

3ª giornata (11-12 settembre) – Milan-Lazio

4ª giornata (18-19 settembre) – Juventus-Milan

7ª giornata (2-3 ottobre) – Atalanta-Milan

11ª giornata (30-31 ottobre) – Roma-Milan

12ª giornata (6-7 novembre) – Milan-Inter

18ª giornata (18-19 novembre) – Milan-Napoli

20ª giornata (6 gennaio 2022) – Milan-Roma

23ª giornata (22-23 gennaio) – Milan-Juventus

23ª giornata (5-6 febbraio) – Inter-Milan

28ª giornata (5-6 marzo) – Napoli-Milan

34ª giornata (23-24 aprile) – Lazio-Milan

37ª giornata (14-15 maggio) – Milan-Atalanta

